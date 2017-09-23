Анчелотти прокомментировал ничью с "Вольфсбургом"

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Анчелотти прокомментировал ничью с "Вольфсбургом"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти подвёл итоги матча шестого тура немецкой Бундеслиги против "Вольфсбурга".

"Мы сыграли не так, как хотели. Играли медленно, без интенсивности и компактности. Мы не контролировали матч, как обычно это бывает. Поэтому встреча закончилась с таким счётом. Свен Ульрайх ошибся, но и остальные игроки сыграли недостаточно хорошо. В Париже мы покажем другую игру" - цитирует Анчелотти официальный сайт клуба.

Не пропустите видеообзор матча "Бавария" - "Вольфсбург". | http://soccernews.ru

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