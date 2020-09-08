Анчелотти прокомментировал переход Хамеса в "Эвертон"

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти высказался касательно приобретения у "Реала" полузащитника Хамеса Родригеса.

"Не секрет, что Хамес - это фантастический игрок. У него очень много полезных навыков. Он способен создавать голевые моменты. Хамеса очень заинтересовал наш проект. Он был очень рад присоединиться к нам, мне даже не пришлось его уговаривать. Такие игроки, как Хамес и Аллан, безусловно усилят команду", - приводит слова Анчелотти официальный сайт "ирисок".

Напомним, что "Эвертон" заплатил за колумбийца 22 миллиона евро и заключил с ним контракт по схеме "2+1".

Анчелотти знаком с Хамесом по совместной работе в "Реале" в сезоне 2014/15.

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