Анчелотти прокомментировал переход Мораты в "Челси"

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Анчелотти прокомментировал переход Мораты в "Челси"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти высказался о переходе нападающего Альваро Мораты в "Челси".

"Челси" провернул хороший трансфер. Мората - совершенный форвард, который работает на команду. Он может играть на разных позициях. У него потрясающий удар. В своё время в "Реале" Альваро делал невероятные вещи, я желаю ему всего хорошего в этом сезоне" - приводит слова Анчелотти Daily Mail.

Напомним, что "Челси" заплатил за Морату 80 миллионов евро.

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комментарии
Роман

Пусть лучше Анчелотти смотрит в свой огород! А цыплят, как говорится, осенью считают!

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