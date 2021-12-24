Анчелотти прокомментировал первую половину сезона для "Реала"

Теги реал мадридкарло анчелотти

Анчелотти прокомментировал первую половину сезона для "Реала"Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти подвел итоги первой половины сезона для королевского клуба.

"Обещать трофеи не лучшая идея, но мы можем пообещать, что "Реал", как и всегда, будет сражаться до самого конца. И сейчас мы видим именно это: мы успешно боремся в каждом турнире, в каждом матче.

В первой половине сезона мы почти не допускали оплошностей. У нас было только два поражения, от "Эспаньола" и "Шерифа", но в то время у нас отсутствовали важные игроки – Модрич, Кроос. Но когда они вернулись, стало ясно, что у команды есть свое лицо.

"Мадрид" всегда стремится к успеху, это часть его ДНК, часть истории. "Реал Мадрид" – клуб, отличающийся от любого другого", – сказал итальянский специалист.

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