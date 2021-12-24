Анчелотти прокомментировал первую половину сезона для "Реала"
Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти подвел итоги первой половины сезона для королевского клуба.
"Обещать трофеи не лучшая идея, но мы можем пообещать, что "Реал", как и всегда, будет сражаться до самого конца. И сейчас мы видим именно это: мы успешно боремся в каждом турнире, в каждом матче.
В первой половине сезона мы почти не допускали оплошностей. У нас было только два поражения, от "Эспаньола" и "Шерифа", но в то время у нас отсутствовали важные игроки – Модрич, Кроос. Но когда они вернулись, стало ясно, что у команды есть свое лицо.
"Мадрид" всегда стремится к успеху, это часть его ДНК, часть истории. "Реал Мадрид" – клуб, отличающийся от любого другого", – сказал итальянский специалист.
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|Команда
|М
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
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