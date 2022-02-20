Анчелотти прокомментировал победу над "Алавесом"
Фото: инстаграм Анчелотти\Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды над "Алавесом" в матче 25-го тура Ла Лиги со счетом 3:0.
"Левая нога Марко Асенсио – потрясающая.
Критика после матча против ПСЖ была справедливой, мы играли не очень хорошо, я принимаю всю критику, и мы движемся вперед. Нам нужна была эта игра, первый тайм был сложным, у нас не было необходимого качества в последней четверти первого тайма, во втором мы стали лучше. Мы должны сесть и обсудить предыдущую игру и сегодняшнюю первую половину, вторая половина была лучше».
Я хотел сделать другие замены, когда забил Марко, я изменил все мои замены. Мне очень понравился второй тайм. Свист болельщиков в первом тайме? Это было заслуженно. Но им понравилась вторая половина матча.
Вини? Здорово, когда наши нападающие забивают, я сказал ему, что важно забивать, и эта игра нам очень поможет.
Мы говорили о повышении интенсивности в играх. Это недостаток, который мы собираемся исправить. Единственная игра, которую мы начали хорошо, была в декабре против "Бильбао", - сказал итальянский специалист.
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