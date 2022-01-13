Фото: инстаграм Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Барселоной" (2:2, 3:2 после овертайма) в матче полуфинала Суперкубка Испании.

– Хави сказал, что его команда была лучше.

– Я не согласен, была равная игра. Они владели мячом, но первый гол мы пропустили из-за невезения.

Мы не доминировали, но и над нами не доминировали. Мы отступили назад, поджидая на контратаках. Три гола были впечатляющими.

– Вы убрали Модрича, и "Барса" сравняла счет. Вы зависите от него?

– Он обладает огромным классом, на него трудно оказывать давление. У него много качеств.

Но Вальверде забил гол, который обеспечил нам финал. Без Луки мы что-то теряем, а с Феде мы заходим в штрафную, – сказал итальянский специалист.

Также не пропустите: "Трабзонспор" близок к подписанию Жиго. | http://soccernews.ru