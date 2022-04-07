Анчелотти прокомментировал победу над "Челси"
Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Челси" (3:1) в гостевом матче 1\4 финала Лиги чемпионов.
"Мы должны уважать "Челси". Они не показали свою лучшую версию, но это наша заслуга. Во втором матче может случиться что угодно, противостояние еще не окончено. Мы должны быть осторожны. Но с такой интенсивностью мы можем конкурировать с кем угодно.
Бензема помогает команде в построениях атак, он прессингует, он всегда в движении. Идеальный игрок. Самым важным была смелость моих игроков. Винисиус и Карим были очень опасны.
Мы сыграли 4-3-3 с Вальверде, чтобы помочь Карвахалю. И Феде справился очень хорошо", - сказал итальянский специалист.
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