Фото: твиттер "Реала"\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Хетафе" (2:0) в матче 31-го тура Ла Лиги.

"Играть стало проще, когда мы сделали счет 2:0. Марсело провел хороший матч как в атаке, так и в защите. Мы приблизились к титулу, находимся в хорошей форме, но ничего еще не решено. Надо продолжать бороться, тем более впереди два выездных матча.

Фанаты очень важны для нас. Они сыграли важную роль во время матча с ПСЖ. Они освистали Бэйла, но он профессионал и может выходить на поле, когда здоров.

Матч с "Челси" будет сложным, нам нужно подготовиться к нему так, словно у нас нет никакого преимущества. Сегодня они отлично сыграли (победили "Саутгемптон" 6:0 - прим.), нам надо сохранять предельную концентрацию", – сказал итальянский специалист.

Напомним, что в первом матче с "Челси", "Мадрид" победил со счетом 3:1 на выезде. Ответная встреча пройдет на "Сантьяго Бернабеу" во вторник, 12 апреля.

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