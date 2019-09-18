Анчелотти прокомментировал победу над "Ливерпулем"

Наставник "Наполи" Карло Анчелотти подвёл итоги матча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

Напомним, что неаполитанцы выиграли со счётом 2:0 благодаря голам Дриса Мертенса и Фернандо Льоренте.

"Мы хотели провести цельный матч, высоко прессинговать и в случае необходимости глубоко защищаться. Команда всё сделала хорошо. Игра получилась очень сбалансированной. Думаю, мы здорово справились с лучшей командой Европы", - приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

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