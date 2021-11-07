Анчелотти прокомментировал победу над "Райо"

Теги реал мадридкарло анчелотти

Анчелотти прокомментировал победу над "Райо"Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Райо Вальекано" со счетом 2:1 в матче 13-го тура Ла Лиги.

"Если бы соперник сравнял, это было бы уже слишком. На протяжении значительной части матча в "Реале" я видел команду, которая должна была забить 5-6 голов. Нужно оценивать картину целиком.

Да, "Райо" мог сравнять счет, но мы заслужили победу. Когда вы пропускаете гол в конце игры, вполне естественно быть немного встревоженными.

Мы играли хорошо, мы добились нужного результата, так что я доволен.

Марко Асенсио хорош всякий раз, когда появляется на поле. Сегодня он сыграл отлично и проявил себя", – сказал итальянский специалист.

Также не пропустите: Анчелотти добыл сотую победу во главе "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 6 ноября

Главные новости дня: 6 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов