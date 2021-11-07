Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Райо Вальекано" со счетом 2:1 в матче 13-го тура Ла Лиги.

"Если бы соперник сравнял, это было бы уже слишком. На протяжении значительной части матча в "Реале" я видел команду, которая должна была забить 5-6 голов. Нужно оценивать картину целиком.

Да, "Райо" мог сравнять счет, но мы заслужили победу. Когда вы пропускаете гол в конце игры, вполне естественно быть немного встревоженными.

Мы играли хорошо, мы добились нужного результата, так что я доволен.

Марко Асенсио хорош всякий раз, когда появляется на поле. Сегодня он сыграл отлично и проявил себя", – сказал итальянский специалист.

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