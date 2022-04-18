Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Севильей" со счетом 3:2 в матче 32-го тура Ла Лиги.

Напомним, что после первого тайма королевский клуб уступил хозяевам со счетом 0:2.

"Очень важная победа. Во втором тайме нам удалось очень сильно отреагировать: футболисты показали мастерство и проявили самоотдачу.

Эта команда способна на особые вещи. Мы плохо начали игру, но не потеряли уверенность в своих силах.

Все ждут осечки "Реала". Мы заслужили победу. Мы еще не выиграли Ла Лигу, но сделали важный шаг к этому", – сказал итальянский специалист.

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