Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Валенсией" (4:1) в 20-м туре Ла Лиги.

"Я ничего не могу сказать по поводу твита "Валенсии", я не пересматривал эпизод. Издалека показалось, что все однозначно, но я не знаю наверняка, что там было.

Мое дело – оценить матч. Мы сыграли хорошо, заслужили победу. Да, мы открыли счет с пенальти, и это облегчило нашу задачу, но наша игра была хороша во всех смыслах. Поначалу были проблемы в обороне, нас ловили на контратаках, но затем моменты начали создавать мы.

"Барселона" всегда будет соперником "Реала", вот почему матч между командами зовется "класико". Мы можем быть фаворитами в теории, но существует и практическая сторона вопроса – все решится на поле. Игра начинается при счете 0:0, и шансы есть у обеих команд.

Суперкубок – важный турнир, это первая возможность выиграть трофей, и каждая команда к этому стремится. Мы не исключение. Фавориты мы или нет, значения не имеет", – сказал итальянский специалист.

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