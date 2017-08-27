Анчелотти прокомментировал победу над "Вердером"

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Анчелотти прокомментировал победу над "Вердером"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти высказался после матча второго тура немецкой Бундеслиги против "Вердера".

"Я очень доволен результатом. Это крайне важная победа, добытая в чрезвычайно тяжёлом матче. В течение первого часа игры у нас были проблемы с поиском свободных зон. Тренер всегда старается что-то улучшить. В итоге важнее всего - взять три очка" - приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

Не пропустите видеообзор матча "Вердер" – "Бавария". | http://soccernews.ru

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