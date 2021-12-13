Анчелотти прокомментировал победу "Реала" над "Атлетико"

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Анчелотти прокомментировал победу "Реала" над "Атлетико"

Фото твиттер "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти подвёл итоги матча 17-го тура испанской Ла Лиги против "Атлетико".

Напомним, что "сливочные" победили в домашнем дерби со счётом 2:0.

"Реал" стал гораздо лучше обороняться. Мы здорово вели игру. Это команда, а не просто сильные футболисты. Разница в этом.

На сегодняшний день мы являемся фаворитами в чемпионской гонке, потому что в предыдущих турах были лучше других. Но нужно сконцентрироваться на ближайших матчах, потому что если потеряешь голову, это может дорого обойтись", - сказал Анчелотти.

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