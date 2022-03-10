Анчелотти прокомментировал победу "Реала" над ПСЖ

Фото твиттер "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился эмоциями после камбэка в противостоянии с ПСЖ.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов парижане дома выиграли 1:0, а в ответной встрече "сливочные" победили 3:1 и прошли дальше.

"Это был очень сложный матч. Особенно тяжело стало после гола Мбаппе. Мы старались высоко прессинговать, и это привело к первому мячу Бензема.

После этого болельщики начали гнать нас вперёд, и мы создавали всё больше и больше моментов. Команда счастлива", - приводит слова Анчелотти Marca.

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