Анчелотти прокомментировал поражение от "Арсенала"

Наставник "Наполи" Карло Анчелотти подвел итоги матча с "Арсеналом" (0:2).

"Мы ужасно начали поединок и не смогли вернуться в игру, однако у нас есть еще домашний матч. Две наши ошибки привели к пропущенным голами, сказалось небольшое волнение.

Мы уверены, что можем отыграться в ответном матче перед нашими фанатами", - приводит слова Анчелотти ВВС.

Напомним, что ответная игра состоится 18 апреля.

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