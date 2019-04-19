Анчелотти прокомментировал поражение от "Арсенала"
Наставник "Наполи" Карло Анчелотти поделился мыслями после поражения своей команды от "Арсенала" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы.
"Мы проиграли противостояние, дважды пропустив в первом матче. После такого результата мы не имели права пропускать ещё и в домашней игре. Как только "Арсенал" сегодня забил, мы потеряли уверенность", - цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.
Напомним, что в первом матче "Наполи" проиграл "Арсеналу" со счётом 0:2, а в ответном - уступил 0:1.
В 1/2 финала Лиги Европы "канониры" сыграют с "Валенсией".
Не пропустите: Эмери: "Арсенал" не дал "Наполи" создавать моменты". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Газзаев предложил радикальную реформу российского футбола
-
Зинченко полностью восстановился после травмы
-
Педро и ещё три футболиста поборются за звание игрока недели в Лиге Европы
-
Анчелотти прокомментировал поражение от "Арсенала"
-
1
Жертва системы: почему Матео Ковачич - самый бесполезный игрок в АПЛ?
-
Главные новости дня: 18 апреля
-
Эмери: "Не знаю, сыграет ли еще Рэмзи за "Арсенал"
-
Эмери: "Арсенал" не дал "Наполи" создавать моменты"
-
Сарри: "Челси" плохо сыграл во втором тайме, но я доволен первой половиной"
-
3
Жена экс-спартаковца Макеева - о ситуации с Кокориным и Мамаевым: "Мы рабы в своей стране"
-
Четыре английских клуба пробились в полуфиналы еврокубков впервые за последние 35 лет
-
1
Ройзман: "Представляете во сколько нам обходится дело Кокорина-Мамаева?"
-
"Челси" установил рекорд еврокубков для английских клубов
-
Определились все полуфиналисты Лиги Европы
-
1
"Валенсия" и "Айнтрахт" пробились в 1/2 финала Лиги Европы
-
"Челси" и "Арсенал" вышли в полуфинал Лиги Европы
-
Прядкин: "Российские клубы будут конкурировать в Лиге Чемпионов, но нужно подождать"
-
Жиру догнал Месси по числу голов в еврокубках в этом сезоне
-
"Спартак" представил ролик в честь 97-летия клуба
-
"Милан" нацелился на защитника "Челси"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Байер Леверкузен
|6
|13
|2
|Цюрих
|6
|10
|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
|6
|7
|4
|Копенгаген
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|6
|14
|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|7
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|16
|2
|Спортинг Лиссабон
|6
|13
|3
|Ворскла
|6
|3
|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
|Мальме ФФ
|6
|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
|2
|Краснодар
|6
|12
|3
|Стандард Льеж
|6
|10
|4
|Акхисар Беледийе ГС
|6
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|11
|2
|Ренн
|6
|9
|3
|Астана
|6
|8
|4
|Яблонец
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Челси
|6
|16
|2
|БАТЭ
|6
|9
|3
|Фехервар
|6
|7
|4
|ПАОК
|6
|3