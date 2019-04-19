Анчелотти прокомментировал поражение от "Арсенала"

Наставник "Наполи" Карло Анчелотти поделился мыслями после поражения своей команды от "Арсенала" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы.

"Мы проиграли противостояние, дважды пропустив в первом матче. После такого результата мы не имели права пропускать ещё и в домашней игре. Как только "Арсенал" сегодня забил, мы потеряли уверенность", - цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первом матче "Наполи" проиграл "Арсеналу" со счётом 0:2, а в ответном - уступил 0:1.

В 1/2 финала Лиги Европы "канониры" сыграют с "Валенсией".

Не пропустите: Эмери: "Арсенал" не дал "Наполи" создавать моменты". | http://soccernews.ru