Анчелотти прокомментировал предстоящие игры "Реала" и ПСЖ
Известный итальянский тренер Карло Анчелотти прокомментировал предстоящие игры 1/8 финала Лиги Чемпионов между своими двумя бывшими командами - мадридским "Реалом" и французским ПСЖ.
"Думать, что "Реал" находится в кризисе - неправильно, потому что я видел их хорошую реакцию в игре против "Валенсии". Вероятно, у игроков было немного удовлетворения после всего, что они выиграли - это неизбежно. К тому же, Лига Чемпионов - это единственный турнир, который может выиграть "Реал Мадрид", поэтому к команде Зинедина Зидана стоит относиться очень осторожно.
Если они пройдут ПСЖ, их будет очень сложно остановить, и не в последнюю очередь потому, что у них есть некто Криштиану, который никогда не хочет проигрывать. У ПСЖ же есть Неймар и Килиан Мбаппе, у них тоже есть все, чтобы выиграть Лигу Чемпионов", - цитирует 58-летнего специалиста Football Italia.
Напомним, Анчелотти назвал главного фаворита Лиги Чемпионов. | soccernews.ru
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