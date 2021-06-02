Анчелотти прокомментировал работу Зидана в "Реале"

Теги реал мадридкарло анчелоттизинедин зидан

Анчелотти прокомментировал работу Зидана в "Реале"Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти оценил работу Зинедина Зидана в мадридском клубе.

"Что я могу сказать о Зизу? Он трижды выиграл Лигу чемпионов. До самого конца он проделывал фантастическую работу. Все должны быть ему благодарны.

Но это футбол – тренеры уходят, им на смену приходят другие. Я не общался с Зиданом, все случилось очень быстро. В последнее время мы с ним не поддерживали постоянный контакт, только иногда переписывались, но я собираюсь поговорить с ним.

Я не хочу говорить (о решении Зидана уйти), потому что не знаю, какие у Зизу отношения с президентом. Конечно, когда "Мадрид" меня позвал, не было никаких сомнений", – сказал Анчелотти.

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