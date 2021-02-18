Анчелотти прокомментировал результат матча с "Манчестер Сити"

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Анчелотти прокомментировал результат матча с "Манчестер Сити"Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти дал комментарий касательно поражения от "Манчестер Сити" (1:3) в матче АПЛ.

"Противостоять им было тяжело, почти нереально. Мы боролись около часа, но когда они забили второй гол, стало совсем трудно. "Сити" – лучшая команда АПЛ в этом сезоне, наш уровень ниже. У них есть мастерство, мощь и вера в себя. С ними невероятно трудно соперничать.

Но в следующем туре с "Ливерпулем" будет другая игра. Мы неплохо играем на выезде в последнее время, верим, что сыграем лучше. У "Ливерпуля" прекрасная команда, но в футболе нельзя загадывать наперед", – цитирует Анчелотти BBC
 
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