Анчелотти прокомментировал результативность Роналду
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал результативность нападающего сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Я очень хорошо отношусь к Криштиану, но я не люблю говорить об игроках других команд. Мне это кажется неправильным. У него контракт с "Ювентусом".
Он все еще в порядке, много забивает. Один итальянский журналист спросил меня, близится ли конец карьеры Роналду. Я сказал ему: "Да. Он забил 30 голов, хотя обычно забивает 50, так что он сбавляет обороты", – иронически сказал Анчелотти.
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|27
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|3
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|27
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|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|10
|Бернли
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|36
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|Саутгемптон
|27
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|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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