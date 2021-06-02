Анчелотти прокомментировал результативность Роналду

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал результативность нападающего сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Я очень хорошо отношусь к Криштиану, но я не люблю говорить об игроках других команд. Мне это кажется неправильным. У него контракт с "Ювентусом".

Он все еще в порядке, много забивает. Один итальянский журналист спросил меня, близится ли конец карьеры Роналду. Я сказал ему: "Да. Он забил 30 голов, хотя обычно забивает 50, так что он сбавляет обороты", – иронически сказал Анчелотти.

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