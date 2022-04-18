Анчелотти прокомментировал ситуацию с отмененным голом Винисиуса

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Анчелотти прокомментировал ситуацию с отмененным голом Винисиуса

Фото: твиттер Винисиуса\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал отмененный гол Винисиуса в ворота "Севильи" в матче (3:2) 32-го тура Ла Лиги.

"Незасчитанный гол не выглядел так, будто мяч коснулся его руки, и Винисиус тоже был в этом уверен. Я знаю, что судить такие ситуации сложно, но я думал, что это было момент, где все совершенно ясно.  

И представьте, если бы еще удалили Камавингу! Я думал, что он добрался до мяча, но я не хочу углубленно обсуждать это. Я уже сказал все, что хотел сказать по этому поводу", - сказал итальянский специалист.

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