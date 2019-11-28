Анчелотти прокомментировал слухи о возможном уходе в "Арсенал"
Наставник "Наполи" Карло Анчелотти отреагировал на слухи о том, что он может возглавить "Арсенал".
"Разумеется, я останусь в "Наполи". У меня есть седина и опыт. Это всего лишь слухи", - приводит слова Анчелотти BT Sport.
Напомним, что в последнее время у Анчелотти испортились отношения с президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентис, поэтому стали появляться слухи о его возможной отставке.
В то же время "Арсенал" задумался над увольнением Унаи Эмери из-за неудовлетворительных результатов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
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|13
|8