Анчелотти прокомментировал слухи о возможном уходе в "Арсенал"

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Анчелотти прокомментировал слухи о возможном уходе в "Арсенал"

Наставник "Наполи" Карло Анчелотти отреагировал на слухи о том, что он может возглавить "Арсенал".

"Разумеется, я останусь в "Наполи". У меня есть седина и опыт. Это всего лишь слухи", - приводит слова Анчелотти BT Sport.

Напомним, что в последнее время у Анчелотти испортились отношения с президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентис, поэтому стали появляться слухи о его возможной отставке.

В то же время "Арсенал" задумался над увольнением Унаи Эмери из-за неудовлетворительных результатов.

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