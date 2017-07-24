Анчелотти прокомментировал слухи, связывающие Артуро Видаля с "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти исключил уход из клуба ключевого полузащитника своей команды Артуро Видаля, интерес к которому проявлял английский "Манчестер Юнайтед".
"Нет никаких шансов, что Видаль уйдет. Он - наш игрок, и я очень доверяю ему. Я знаю, что ходят слухи, мы к этому привыкли. Он останется с нами на сто процентов, я в этом уверен", - цитирует наставника "Баварии" goal.com.
Напомним, Видалем также интересуется "Интер". | soccernews.ru
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|Арсенал Лондон
|38
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|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
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|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24