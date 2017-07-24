Анчелотти прокомментировал слухи, связывающие Артуро Видаля с "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедбавария мюнхенартуро видалькарло анчелотти

Анчелотти прокомментировал слухи, связывающие Артуро Видаля с "Манчестер Юнайтед"Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти исключил уход из клуба ключевого полузащитника своей команды Артуро Видаля, интерес к которому проявлял английский "Манчестер Юнайтед".

"Нет никаких шансов, что Видаль уйдет. Он - наш игрок, и я очень доверяю ему. Я знаю, что ходят слухи, мы к этому привыкли. Он останется с нами на сто процентов, я в этом уверен", - цитирует наставника "Баварии" goal.com.

Напомним, Видалем также интересуется "Интер". | soccernews.ru

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