Анчелотти прокомментировал слухи, связывающие Артуро Видаля с "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти исключил уход из клуба ключевого полузащитника своей команды Артуро Видаля, интерес к которому проявлял английский "Манчестер Юнайтед".

"Нет никаких шансов, что Видаль уйдет. Он - наш игрок, и я очень доверяю ему. Я знаю, что ходят слухи, мы к этому привыкли. Он останется с нами на сто процентов, я в этом уверен", - цитирует наставника "Баварии" goal.com.

Напомним, Видалем также интересуется "Интер". | soccernews.ru