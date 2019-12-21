Анчелотти прокомментировал своё назначение в "Эвертон"
Новый наставник "Эвертона" Карло Анчелотти поделился эмоциями после заключения контракта с мерсисайдским клубом.
Напомним, что итальянский специалист подписал соглашение с "ирисками" до лета 2024 года.
"Я пришёл в отличный клуб, у которого есть богатая история и очень страстные болельщики. У владельца и руководства "Эвертона" есть чёткое видение, как достичь успеха и завоевать трофеи. Мне это импонирует как тренеру, и я очень рад возможности возглавить команду, чтобы помочь воплотить задуманное в жизнь. По матчам за последние две недели я увидел, что игроки "Эвертона" способны на многое", - приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.
Не пропустите: Ибрагимович может оказаться в "Эвертоне", но при одном условии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Анчелотти стал главным тренером "Эвертона"
-
Пять клубов РПЛ ведут борьбу за белорусского нападающего Шкурина
-
Где они теперь? 11 самых юных дебютантов Тоттенхэма
-
Финал клубного Чемпионата Мира, Моуринью в старом доме и Пеп без помощника: что посмотреть на этих выходных?
-
"Этот индюк держит нас за придурков": испанские фанаты отреагировали на оправдания Романа Зозули
Лента новостей
-
"Барселона" готова продать Семеду
-
Зидан назвал лучшего тренера в мире
-
"Фиорентина" определила четырёх кандидатов на замену Монтелле
-
Анчелотти прокомментировал своё назначение в "Эвертон"
-
Официально: Божович продолжит тренировать "Крылья Советов"
-
"Лион" нацелился на экс-защитника "Зенита"
-
Вальверде не ждёт новичков в "Барселоне" этой зимой
-
"Фиорентина" уволила Монтеллу
-
Анчелотти стал главным тренером "Эвертона"
-
Клопп сравнил победу на Клубном Чемпионате Мира с высадкой на Луну
-
Бакаев объяснил, почему не покупает себе автомобиль
-
1
Уткин - о Зозуле: "У него на лбу написано "мудак", а на пальцах - "конченый"
-
Гол Иньесты помог "Виссел Кобе" выйти в финал Кубка Японии
-
Слуцкий объяснил отсутствие братьев Березуцких в тренерском штабе "Рубина"
-
Пять клубов РПЛ ведут борьбу за белорусского нападающего Шкурина
-
Хамес восстановился после травмы
-
Где они теперь? 11 самых юных дебютантов Тоттенхэма
-
Лука Зидан: "Хочу добиться успеха благодаря работе, а не за счёт того, что я чей-то сын"
-
Финал клубного Чемпионата Мира, Моуринью в старом доме и Пеп без помощника: что посмотреть на этих выходных?
-
Слуцкий опубликовал прикольный пост, посвящённый подписанию контракта с "Рубином"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9