Анчелотти прокомментировал своё назначение в "Эвертон"

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Анчелотти прокомментировал своё назначение в "Эвертон"

Новый наставник "Эвертона" Карло Анчелотти поделился эмоциями после заключения контракта с мерсисайдским клубом.

Напомним, что итальянский специалист подписал соглашение с "ирисками" до лета 2024 года.

"Я пришёл в отличный клуб, у которого есть богатая история и очень страстные болельщики. У владельца и руководства "Эвертона" есть чёткое видение, как достичь успеха и завоевать трофеи. Мне это импонирует как тренеру, и я очень рад возможности возглавить команду, чтобы помочь воплотить задуманное в жизнь. По матчам за последние две недели я увидел, что игроки "Эвертона" способны на многое", - приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

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