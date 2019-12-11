Анчелотти прокомментировал свое увольнение из "Наполи"

Карло Анчелотти отреагировал на свое увольнение из "Наполи".

"Хочу поблагодарить клуб, сотрудников, футболистов, тренерский штаб и президента за шанс пережить незабываемые мгновения в замечательном городе Неаполе", - написал Анчелотти в твиттере.

Итальянский специалист возглавлял неаполитанцев с лета 2018 года. В этом сезоне клуб идет в Серии А на седьмом месте.

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