Анчелотти прокомментировал свое увольнение из "Наполи"
Карло Анчелотти отреагировал на свое увольнение из "Наполи".
"Хочу поблагодарить клуб, сотрудников, футболистов, тренерский штаб и президента за шанс пережить незабываемые мгновения в замечательном городе Неаполе", - написал Анчелотти в твиттере.
Итальянский специалист возглавлял неаполитанцев с лета 2018 года. В этом сезоне клуб идет в Серии А на седьмом месте.
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