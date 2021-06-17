Анчелотти прокомментировал уход Рамоса из "Реала"

Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти попрощался с защитником Серхио Рамосом, который покинул мадридский клуб.

"Дорогой Серхио, я никогда не забуду того, что мы пережили вместе. Удачи, капитан!" – написал итальянец.

Напомним, что Анчелотти уже работал в "Реале" в 2013-2015 годах. С Рамосом в составе мадридский клуб тогда выиграл Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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