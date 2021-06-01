Анчелотти прокомментировал уход в "Реал"

Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Новый тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о своем переходе в мадридский клуб.

"Я очень уважаю "Эвертон" и надеюсь, что он сможет добиться всех целей, стоящих перед клубом. Хотя я наслаждался временем в команде, мне представилась неожиданная возможность, которая, считаю, на сегодняшний день является лучшим вариантом для меня и моей семьи", - приводит слова Анчелотти сайт "Эвертона".

По итогам сезона "Эвертон" финишировал в АПЛ на десятом месте.

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