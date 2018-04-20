Анчелотти прокомментировал возможность возглавить "Арсенал"

Итальянский специалист Карло Анчелотти поделился мнением об интересе со стороны "Арсенала".

"Венгер решил уйти, и это очень солидный жест. Он сотворил историю и заслуживает признания за это. В "Арсенале" есть видение по поводу будущего клуба, и с профессиональной точки зрения мне приятно, если я действительно вхожу в их планы, но на данный момент ничего нет.

Мое будущее зависит от того, какие возможности и проекты мне будут предложены. Не все зависит только от меня" - приводит слова Анчелотти Football Italia.

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