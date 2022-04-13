Анчелотти прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов

Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов.

Напомним, что в 1\4 финала королевский клуб прошел "Челси", выиграв у лондонцев со счетом 5:4 по сумме двух матчей.

"Мы знали, что нам придется страдать. Это нормально. У нас были ещё силы в дополнительное время и это ключевой момент. И запасные очень помогли. Нам не хватало Милитао. Особенно на стандартах.

Самочувствие Бензема? Он не травмирован. Бензема и Винисиус сыграли хорошо. Как и Карвахаль в центре обороны. Мы выстрадали этот результат. Теперь мы в полуфинале.

Безусловно, Камавинга может играть в старте в таких матчах. Но когда у вас на скамейке остаются Родриго, Камавинга и Феде, вы можете заменами перевернуть игру.

Как можно объяснить эту игру? Магия "Бернабеу" всегда побеждает!

Отдельно поздравляю "Вильярреал" и Унаи Эмери. Мало кто верил, что в полуфинале будет две испанские команды. Посмотрим, может скоро их станет три", - сказал итальянский специалист.

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