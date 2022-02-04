Анчелотти прокомментировал вылет "Реала" из Кубка Испании
Фото твиттер "Реала"
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мыслями после вылета своей команды из Кубка Испании.
"Сливочные" в матче 1/4 финала турнира минимально уступили "Атлетику" из Бильбао, пропустив единственный гол на 89-й минуте.
"Мы расстроены, так как хотим побеждать всегда. Надеюсь, что произошедшее сделает нас сильнее. Это не худший наш матч в сезоне. Игра была равной до самого конца. Мы злоупотребляли игрой на флангах. Всё пошло не так, как мы планировали", - приводит слова Анчелотти Marca.
"Реал" не выигрывает Кубок Испании уже восемь лет. В 2014 году мадридцы победили в финале турнира "Барселону" (2:1).
Не пропустите: "Реал" и "Барселона" не сыграют в финале Кубка Испании второй раз за три последних сезона. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14