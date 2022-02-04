Анчелотти прокомментировал вылет "Реала" из Кубка Испании

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Анчелотти прокомментировал вылет "Реала" из Кубка Испании

Фото твиттер "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мыслями после вылета своей команды из Кубка Испании.

"Сливочные" в матче 1/4 финала турнира минимально уступили "Атлетику" из Бильбао, пропустив единственный гол на 89-й минуте.

"Мы расстроены, так как хотим побеждать всегда. Надеюсь, что произошедшее сделает нас сильнее. Это не худший наш матч в сезоне. Игра была равной до самого конца. Мы злоупотребляли игрой на флангах. Всё пошло не так, как мы планировали", - приводит слова Анчелотти Marca.

"Реал" не выигрывает Кубок Испании уже восемь лет. В 2014 году мадридцы победили в финале турнира "Барселону" (2:1).

Не пропустите: "Реал" и "Барселона" не сыграют в финале Кубка Испании второй раз за три последних сезона. | http://soccernews.ru
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