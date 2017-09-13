Анчелотти прокомментировал желание Нагельсманна занять его пост

Теги бавария мюнхенкарло анчелотти

Анчелотти прокомментировал желание Нагельсманна занять его постГлавный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти прокомментировал желание наставника "Хоффенхайма" Юлиана Нагельсманна в будущем занять его пост.

"Я думаю, что совершенно нормально, когда один молодой тренер, к тому же хороший тренер, такой как Юлиан, мечтает возглавить топ-клуб. Кроме того, он - немец. Это абсолютно нормально, и в прошлом году я сказал ему, что, в будущем я желаю ему стать главным тренером топ-клуба", - цитирует итальянского специалиста goal.com.

Напомним, вчера "Бавария" разгромила "Андерлехт". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Лига чемпионов: сенсационные победы ЦСКА и "Шахтера", Месси забивает Буффону и другие итоги недели

Лига чемпионов: сенсационные победы ЦСКА и "Шахтера", Месси забивает Буффону и другие итоги недели

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 3 7
2 Хоффенхайм 3 7
3 Ганновер 96 3 7
4 РБ Лейпциг 3 6
5 Бавария Мюнхен 3 6
6 Гамбург 3 6
7 Аугсбург 3 4
8 Боруссия Менхенгладбах 3 4
9 Герта 3 4
10 Айнтрахт Франкфурт 3 4
11 Вольфсбург 3 4
12 Шальке 2 3
13 Майнц 05 3 3
14 Штутгарт 2 3
15 Фрайбург 3 2
16 Вердер Бремен 3 1
17 Байер Леверкузен 3 1
18 Кельн 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов