Анчелотти прокомментировал желание Нагельсманна занять его пост

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти прокомментировал желание наставника "Хоффенхайма" Юлиана Нагельсманна в будущем занять его пост.

"Я думаю, что совершенно нормально, когда один молодой тренер, к тому же хороший тренер, такой как Юлиан, мечтает возглавить топ-клуб. Кроме того, он - немец. Это абсолютно нормально, и в прошлом году я сказал ему, что, в будущем я желаю ему стать главным тренером топ-клуба", - цитирует итальянского специалиста goal.com.

Напомним, вчера "Бавария" разгромила "Андерлехт". | soccernews.ru