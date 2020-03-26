Анчелотти просит "Эвертон" купить хавбека "Наполи"

Теги карло анчелоттиалланэвертоннаполитрансферы

Анчелотти просит "Эвертон" купить хавбека "Наполи"

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти заинтересован в подписании полузащитника "Наполи" Аллана.

По информации Calciomercato, итальянский специалист уверен, что "ирискам" удастся заполучить бразильского хавбека, поскольку неаполитанцы готовы рассмотреть предложения о его продаже.

Напомним, что Анчелотти и Аллан знакомы по совместной работе в "Наполи" с мая 2018 по декабрь 2019 года.

Рыночная стоимость 29-летнего футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

Не пропустите: Анчелотти просит "Эвертон" подписать лучшего бомбардира Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Вальядолид" интересуется Кокориным

"Вальядолид" интересуется Кокориным

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов