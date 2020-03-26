Анчелотти просит "Эвертон" купить хавбека "Наполи"

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти заинтересован в подписании полузащитника "Наполи" Аллана.

По информации Calciomercato, итальянский специалист уверен, что "ирискам" удастся заполучить бразильского хавбека, поскольку неаполитанцы готовы рассмотреть предложения о его продаже.

Напомним, что Анчелотти и Аллан знакомы по совместной работе в "Наполи" с мая 2018 по декабрь 2019 года.

Рыночная стоимость 29-летнего футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

Не пропустите: Анчелотти просит "Эвертон" подписать лучшего бомбардира Серии А. | http://soccernews.ru