Анчелотти просит "Наполи" подписать форварда "Селтика"

"Наполи" постарается подписать форварда "Селтика" Одсонна Эдуара предстоящей зимой.

По сведениям Daily Mail, в трансфере 21-летнего француза лично заинтересован тренер "Наполи" Карло Анчелотти, который уже два года следит за игрой футболиста.

Отмечается, что "Наполи" оценивает Эдуара в 35 миллионов евро.

Эдуар выступает за "Селтик" с лета 2017 года. За это время он провел 93 матча и забил 40 голов.

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