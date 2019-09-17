Анчелотти просит "Наполи" подписать форварда "Селтика"
"Наполи" постарается подписать форварда "Селтика" Одсонна Эдуара предстоящей зимой.
По сведениям Daily Mail, в трансфере 21-летнего француза лично заинтересован тренер "Наполи" Карло Анчелотти, который уже два года следит за игрой футболиста.
Отмечается, что "Наполи" оценивает Эдуара в 35 миллионов евро.
Эдуар выступает за "Селтик" с лета 2017 года. За это время он провел 93 матча и забил 40 голов.
Читайте также: Жена Икарди не исключила ухода форварда из ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Кокорин и Мамаев вышли на свободу
-
Отчим Кокорина наехал автомобилем на ногу журналиста возле колонии
-
Месси никогда не забивал "Интеру", Бензема круче Роналду и еще несколько фактов о грядущем розыгрыше Лиги Чемпионов
-
Главные новости дня: 16 сентября
-
"Ростов" одержал волевую победу над "Ахматом" и догнал лидеров РПЛ
Лента новостей
-
Анчелотти просит "Наполи" подписать форварда "Селтика"
-
"Интер" заинтересован в трансферной цели "Ювентуса"
-
Сборная Англии намерена перехватить форварда "Челси" Абрахама
-
Кокорин уже подписал контракт с "Зенитом"
-
Кокорин и Мамаев вышли на свободу
-
Футболисты "Валенсии" выразили протест в связи с увольнением главного тренера Марселино Тораля
-
"Барселона" начала вести переговоры с Ансу Фати
-
Селюк: "Рад, что Киркоров перевел своего сына в академию ЦСКА из этого мыльного пузыря под названием академия "Барселоны" в Москве"
-
"Реал" нацелился на лучшего бомбардира "Челси" в этом сезоне
-
Отчим Кокорина наехал автомобилем на ногу журналиста возле колонии
-
Леонардо: "Неймар совершил ошибки, однако пора прекратить эти разговоры"
-
Уткин сделал прогноз на победителя Лиги Чемпионов
-
Месси никогда не забивал "Интеру", Бензема круче Роналду и еще несколько фактов о грядущем розыгрыше Лиги Чемпионов
-
Главные новости дня: 16 сентября
-
Клопп назвал лучшую команду в Европе
-
Зинченко назвал самого стильного футболиста "Манчестер Сити"
-
Украинский журналист высказался о возможном уходе Кононова в киевское "Динамо"
-
25 футболистов "Локомотива" прилетели в Леверкузен на матч с "Байером"
-
Клопп прокомментировал слова агента о возможном уходе из "Ливерпуля"
-
Жена Икарди не исключила ухода форварда из ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0