Анчелотти просит "Реал" подписать хавбека сборной Италии
Фото: инстаграм Локателли/Автор неизвестен
Хавбек "Сассуоло" Мануэль Локателли попал в сферу интересов "Реала".
Как сообщает Mundo Deportivo, инициатором трансфера 23-летнего итальянца является новый наставник "Реала" Карло Анчелотти.
Трансферная стоимость Локателли составляет 35 миллионов евро. На игрока также претендуют "Ювентус" и "Шахтер".
В минувшем сезоне на счету Локателли четыре гола и два ассиста в 34 играх.
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