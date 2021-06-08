Анчелотти просит "Реал" подписать хавбека сборной Италии

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Анчелотти просит "Реал" подписать хавбека сборной Италии Фото: инстаграм Локателли/Автор неизвестен

Хавбек "Сассуоло" Мануэль Локателли попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает Mundo Deportivo, инициатором трансфера 23-летнего итальянца является новый наставник "Реала" Карло Анчелотти.

Трансферная стоимость Локателли составляет 35 миллионов евро. На игрока также претендуют "Ювентус" и "Шахтер".

В минувшем сезоне на счету Локателли четыре гола и два ассиста в 34 играх.

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