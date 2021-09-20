Анчелотти провёл 800-й матч в топ-5 лигах Европы

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Анчелотти провёл 800-й матч в топ-5 лигах Европы

Фото твиттер "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти достиг юбилейной отметки по числу игр в топ-5 европейских лигах.

Воскресный матч против "Валенсии" (2:1) в рамках 5-го тура Ла Лиги стал для итальянского специалиста 800-м в чемпионатах Испании, Италии, Англии, Германии и Франции.

Статистика Анчелотти по клубам: "Милан" (283), "Ювентус" (84), "Реал" (81), "Челси" (76), "Парма" (68), "Эвертон" (58), ПСЖ (57), "Наполи" (53), "Бавария" (40).

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