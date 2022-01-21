Анчелотти провёл юбилейный матч в "Реале"
Фото твиттер "Реала"
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти достиг отметки в 150 игр у руля "сливочных".
Юбилейным для итальянца стал матч 1/8 финала Кубка Испании против "Эльче" (2:1).
Анчелотти - восьмой тренер со 150 встречами в "Реале" после Мигеля Муньоса (605), Зинедина Зидана (263), Висенте Дель Боске (246), Лео Бенхаккера (197), Луиса Моловни (183), Жозе Моуринью (178) и Франсиско Бру (160).
62-летний специалист вернулся в королевский клуб в прошлое межсезонье, до этого он возглавлял команду с 2013 по 2015 год.
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
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|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
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|20
|14