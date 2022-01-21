Анчелотти провёл юбилейный матч в "Реале"

Фото твиттер "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти достиг отметки в 150 игр у руля "сливочных".

Юбилейным для итальянца стал матч 1/8 финала Кубка Испании против "Эльче" (2:1).

Анчелотти - восьмой тренер со 150 встречами в "Реале" после Мигеля Муньоса (605), Зинедина Зидана (263), Висенте Дель Боске (246), Лео Бенхаккера (197), Луиса Моловни (183), Жозе Моуринью (178) и Франсиско Бру (160).

62-летний специалист вернулся в королевский клуб в прошлое межсезонье, до этого он возглавлял команду с 2013 по 2015 год.

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