Анчелотти проводит юбилейный матч на посту тренера "Реала"

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Анчелотти проводит юбилейный матч на посту тренера "Реала"

Фото твиттер "Реала"

Карло Анчелотти достиг отметки в 100 игр в Ла Лиге на посту наставника мадридского "Реала".

Юбилейным для итальянца стал гостевой матч 24-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала".   

Статистика тренера в предыдущих 99 встречах - 73 победы, 13 ничьих и 13 поражений.

62-летний Анчелотти стал восьмым рулевым "Реала", которому удалось дойти до указанной отметки.

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