Анчелотти раскритиковал судейство в матче с "Барселоной"



Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти остался недоволен судейством в товарищеском матче с "Барселоной" (0:4).

"Мы хорошо сыграли в первом тайме, но во второй половине получили два гола из офсайдов. Это был удар для нас. Мы играли с соперником, который контролировал ход матча, но два первых их гола засчитывать было нельзя.

Возможно, мы немного устали после месяца тренировок, а других проблем я не видел. Мы почерпнем много полезного для себя из матчей с "Барселоной". У нас хороший состав и я верю, что нам удастся отличный сезон", - приводит слова Анчелотти Football Italia.

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