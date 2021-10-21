Анчелотти рассказал о готовности Азара к "Эль Класико" и назвал схему на матч

Теги реал мадридкарло анчелоттиэден азар

Анчелотти рассказал о готовности Азара к "Эль Класико" и назвал схему на матчФото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о готовности некоторых игроков к "Эль Класико" против "Барселоны".

"Карвахаль и Азар смогут сыграть против "Барселоны".

Я не говорил, что мы будем играть 4-3-3 в абсолютно каждом матче, но сейчас очень важно не экспериментировать много. 

Но на "Класико" мы выйдем в 4-3-3", - сказал итальянский специалист.

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