Анчелотти рассказал о готовности Азара к матчу с "Атлетиком"

Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о состоянии бельгийского полузащитника команды Эдена Азара перед перенесенным матчем 9-го тура Ла Лиги против "Атлетика" Бильбао.

"Эден Азар в хорошей форме и завтра он будет с командой", - сказал итальянский специалист.

Ранее сообщалось, что у Азара гастроэнтерит, из-за чего он пропустил два матча "сливочных".

В нынешнем сезоне бельгиец сыграл 10 матчей в Ла Лиге, в которых отдал 1 результативную передачу.

Также не пропустите: Сарри может продлить контракт с "Лацио". | http://soccernews.ru