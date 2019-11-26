Анчелотти рассказал о подготовке к матчу с "Ливерпулем"

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Анчелотти рассказал о подготовке к матчу с "Ливерпулем"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти рассказал об ожиданиях от матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ливерпулем". Об этом сообщает Sky Sport Italia.

"Для нас эта игра многого стоит, так как у нас осталось два матча в группе и один из них в Ливерпуле. Это очень сложно. Команда сосредоточена на этом матче, так как нам не хватает чего-то, что поможет нам выбраться из трудностей и начать все сначала. Возможно, это может произойти завтра вечером", - сказал Анчелотти.

Матч "Ливерпуль" - "Наполи" состоится 27 ноября в Ливерпуле и начнется в 23:00 мск.

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