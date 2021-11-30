Анчелотти рассказал о проблемах Азара

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Анчелотти рассказал о проблемах АзараФото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о проблемах бельгийского полузащитника команды Эдена Азара.

"Проблема Азара не в ментальности. Он должен улучшить своё физическое состояние и играть. Ему нужны минуты, и он их получит. Он не должен сдаваться", - сказал испанский специалист.

Уже завтра королевский клуб сыграет на своем поле против "Атлетика" из Бильбао в перенесенном матче 9-го тура Ла Лиги.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Азар сыграл 10 матчей, в которых отдал 1 ассист.

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