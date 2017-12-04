Анчелотти рассказал о разногласиях с руководством "Баварии"

Бывший главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти считает, что у него было немало разногласий с руководством относительно методов работы.

"Были разногласия относительно моих методов работы. Я выстраивал философию на протяжении многих лет. Ничего менять я не собираюсь. Игроки проводят по 60 матчей в год. Поэтому мои методы основаны на качестве, а не на количестве.

Я предпочитаю, чтобы мои игроки делали скоростные рывки, работали с мячом, а не выполняли монотонную беговую работу на протяжении полутора часов. Я давно в футболе, поэтому я считаю, что упор на атлетизм губителен для футболистов", - отметил он.

Читайте: Левандовски: "Возможно, причиной большого количества мышечных травм являются тренировки Анчелотти"