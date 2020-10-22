Анчелотти рассказал о самочувствии Хамеса

Теги эвертонкарло анчелоттихамес родригестравмы

Анчелотти рассказал о самочувствии Хамеса

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал, как чувствует себя хавбек команды Хамес Родригес, получивший травму в матче 5-го тура АПЛ с "Ливерпулем" (2:2).

"К сожалению, в матче с "Ливерпулем" у Хамеса возникла проблема. Он неудачно столкнулся с ван Дейком. Возможно, он не сыграет с "Саутгемптоном", - цитирует тренера пресс-служба клуба.

29-летний футболист в этом сезоне провел 6 матчей в АПЛ, забив 3 гола и сделав 4 ассиста.

А еще: Сабо: "Реал" был наказан за пижонство"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Игроки "Барселоны" недовольны новыми контрактами одноклубников

Игроки "Барселоны" недовольны новыми контрактами одноклубников

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов