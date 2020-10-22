Анчелотти рассказал о самочувствии Хамеса
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал, как чувствует себя хавбек команды Хамес Родригес, получивший травму в матче 5-го тура АПЛ с "Ливерпулем" (2:2).
"К сожалению, в матче с "Ливерпулем" у Хамеса возникла проблема. Он неудачно столкнулся с ван Дейком. Возможно, он не сыграет с "Саутгемптоном", - цитирует тренера пресс-служба клуба.
29-летний футболист в этом сезоне провел 6 матчей в АПЛ, забив 3 гола и сделав 4 ассиста.
А еще: Сабо: "Реал" был наказан за пижонство"| http://soccernews.ru
главное
-
Стало известно, при каких условиях Роналду сможет участвовать в матче ЛЧ с "Барсой"
-
"Это полная ерунда". Медведев прокомментировал слова Кокорина о запрете на его поддержку
-
У Роналду снова положительный тест на коронавирус. Форвард пропустит матч ЛЧ с "Барселоной"
-
В "Спартаке" заявили, что Селихов сдал два положительных теста на коронавирус
-
Sport Inside: Селихов заразился коронавирусом
Лента новостей
-
Игроки "Барселоны" недовольны новыми контрактами одноклубников
-
Новичок "Спартака" Мозес высказался о протестах в Нигерии
-
Кокорин рассказал, как уходил в аренду в "Сочи"
-
Стало известно, при каких условиях Роналду сможет участвовать в матче ЛЧ с "Барсой"
-
Анчелотти рассказал о самочувствии Хамеса
-
Мещеряков высказался о дебюте Миранчука в "Аталанте"
-
Рассказов рассказал о своем переходе в тульский "Арсенал"
-
"Это полная ерунда". Медведев прокомментировал слова Кокорина о запрете на его поддержку
-
Газизов высказался об информации о заражении Селихова коронавирусом
-
У Роналду снова положительный тест на коронавирус. Форвард пропустит матч ЛЧ с "Барселоной"
-
В "Спартаке" заявили, что Селихов сдал два положительных теста на коронавирус
-
Sport Inside: Селихов заразился коронавирусом
-
1
"Барселона" подаст в суд на журналиста, допустившего оскорбительный комментарий по отношению к Фати
-
Кокорин рассказал, как проводил время в тюрьме
-
Сабо: "Реал" был наказан за пижонство"
-
Кокорин объяснил, почему игроки "Зенита" не поддержали его в ходе судебного процесса
-
Федун отреагировал на запрет пускать болельщиков на домашние матчи "Спартака"
-
Карпин пошутил по поводу приглашения Бэйла в "Ростов"
-
Кокорин рассказал о своём отношении к тюрьме
-
Это'О заявил о готовности помочь "Анжи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18