Анчелотти рассказал о самочувствии Хамеса

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал, как чувствует себя хавбек команды Хамес Родригес, получивший травму в матче 5-го тура АПЛ с "Ливерпулем" (2:2).

"К сожалению, в матче с "Ливерпулем" у Хамеса возникла проблема. Он неудачно столкнулся с ван Дейком. Возможно, он не сыграет с "Саутгемптоном", - цитирует тренера пресс-служба клуба.

29-летний футболист в этом сезоне провел 6 матчей в АПЛ, забив 3 гола и сделав 4 ассиста.

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