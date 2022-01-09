Анчелотти рассказал о ситуации с коронавирусом в "Реале"

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти, как обстоит ситуация с коронавирусом в команде.

"Насколько я знаю, все наши игроки вакцинированы. Нам необходимо оценить состояние Мариано и Бэйла. С Карвахалем все в порядке, Йович сдал отрицательный тест и может сыграть в Суперкубке Испании", - приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

Следующий матч "Реал" проведет 12 января с "Барселоной" в полуфинале Суперкубка Испании.

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