Анчелотти рассказал о ситуации с коронавирусом в "Реале"
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти, как обстоит ситуация с коронавирусом в команде.
"Насколько я знаю, все наши игроки вакцинированы. Нам необходимо оценить состояние Мариано и Бэйла. С Карвахалем все в порядке, Йович сдал отрицательный тест и может сыграть в Суперкубке Испании", - приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.
Следующий матч "Реал" проведет 12 января с "Барселоной" в полуфинале Суперкубка Испании.
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|Севилья
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|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14