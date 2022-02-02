Анчелотти рассказал о состоянии Бензема перед матчем с "Атлетиком"

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Анчелотти рассказал о состоянии Бензема перед матчем с "Атлетиком"

Фото: инстаграм Бензема\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о состоянии французского нападающего команды Карима Бензема перед матчем с "Атлетиком" в рамках 1\4 финала Кубка Короля.

"Сегодня Бензема будет тренироваться с командой, он хорошо себя чувствует, но мы не будем рисковать им. Завтра очень, очень сложная игра.

Если Карим будет в порядке, то он сыграет", - сказал итальянский специалист.

Игра между "Атлетиком" и "Реалом" состоится завтра, 3 февраля. Начало встречи запланировано на 23:30 (мск).

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