Анчелотти рассказал о состоянии Бензема перед матчем с "Атлетиком"

Фото: инстаграм Бензема\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о состоянии французского нападающего команды Карима Бензема перед матчем с "Атлетиком" в рамках 1\4 финала Кубка Короля.

"Сегодня Бензема будет тренироваться с командой, он хорошо себя чувствует, но мы не будем рисковать им. Завтра очень, очень сложная игра.

Если Карим будет в порядке, то он сыграет", - сказал итальянский специалист.

Игра между "Атлетиком" и "Реалом" состоится завтра, 3 февраля. Начало встречи запланировано на 23:30 (мск).

Также не пропустите: "Реал" может вернуть своего воспитанника на замену Марсело. | http://soccernews.ru