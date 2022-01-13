Анчелотти рассказал о споре с Пике во время "Класико"

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Анчелотти рассказал о споре с Пике во время "Класико"

Фото: инстаграм Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти назвал причину, по которой вступил в дискуссию с защитником "Барселоны" Жераром Пике во время полуфинального матча Суперкубка Испании (3:2).

"Я сказал ему выбить мяч в аут, когда Винисиус получил повреждение, как сделали мы в первом тайме.

Он сказал мне, что они никогда так не делают. Я ответил, что не знал этого (смеется)", – сказал итальянский специалист.

Напомним, что эта победа стала для королевского клуба пятой подряд над "Барселоной". Также "Реал" уже на протяжении шести матчей подряд против сине-гранатовых не знает поражений.

Также не пропустите: Анчелотти прокомментировал победу над "Барселоной". | http://soccernews.ru
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