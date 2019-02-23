Анчелотти рассказал о ссоре с Пересом из-за Бэйла

1 Теги реал мадридкарло анчелоттифлорентино пересгарет бэйл

Анчелотти рассказал о ссоре с Пересом из-за Бэйла

Бывший главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о ссоре с президентом королевского клуба Флорентино Пересом из-за валлийского вингера Гарета Бэйла.

"Я не понимаю футболистов, которые ведут себя эгоистично во время матча. Есть моменты, когда игрок должен отдать пас, но не делает этого. В "Реале" причиной конфликта с Флорентино Пересом была замена Бэйла в матче с "Валенсией". Он должен был отдать пас Бензема, который забил бы в пустые ворота, но он сам пробил. Я заменил его, и случился спор. Возможно, это стоило мне карьеры", - приводит слова 59-летнего итальянца Il Napolista.

Напомним, что Анчелотти возглавлял "Реал" с 2013 по 2015 год.

В текущем сезоне 29-летний Бэйл сыграл за "сливочных" 30 матчей, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Для Переса и Роналду не авторитет,что уж говорить ОБ анчеллотти,если Бэйл и БЕНЗЕМА не прикасаемые у Переса.

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