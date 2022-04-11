Анчелотти рассказал о зависимости "Реала" от Бензема

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Анчелотти рассказал о зависимости "Реала" от Бензема

Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о зависимости королевского клуба от нападающего Карима Бензема.

"Мы зависим от Бензема, мы не можем лгать. Мы счастливы, что можем зависеть от такого игрока, как Карим Бензема", - сказал итальянский специалист.

Напомним, что Бензема сделал хет-трики в матчах с ПСЖ и "Челси" в плей-офф Лиги чемпионов.

Всего в нынешнем сезоне французский нападающий сыграл в 38 матчах "Реала" во всех турнирах, в которых забил 37 голов и отдал 13 результативных передач.

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